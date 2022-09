Por Redação

As obras de alargamento da Avenida Goiás, em Gurupi, terão início na próxima segunda-feira, 26, é o que determina a Ordem de Serviço assinada nesta quarta-feira, 21, pelo Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e da Agência de Transporte do Tocantins (Ageto). O trecho, que compreende uma extensão de 8 km e liga o Parque Agroindustrial de Gurupi (Paig) ao centro da cidade, será duplicado. O investimento no local trará segurança e conforto para os trabalhadores, além de auxiliar no escoamento da produção agroindustrial do município.

O Projeto faz parte do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics) e conta com destinação do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), no valor de R$ 2,6 milhões, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico da Sics. O Estado do Tocantins vem garantindo um ecossistema empresarial adequado para a atração de investimentos em diversos municípios do Estado, por meio do Pics, como é o caso de Araguaína, Guaraí, Paraíso do Tocantins e, agora, em Gurupi.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, enfatiza que o Tocantins tem implementado uma política para o desenvolvimento econômico. O Pics busca criar cenários mais adequados para a atração de novos investimentos e o fortalecimento daqueles que já investiram aqui. “Estamos investindo na infraestrutura empresarial da principal cidade do centro sul do Estado. A importância econômica de Gurupi fez com que atendêssemos o município na primeira fase do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços”, afirmou o secretário.

Neste sentido, o secretário executivo da Ageto, Ruberval França, ressaltou que ações de recuperações viárias estão sendo realizadas pela administração estadual em todo o território tocantinense.

Parque Agroindustrial de Gurupi (Paig)

Criado em 28 de março de 1988, pelo então prefeito da cidade, Jacinto Nunes, pai da atual prefeita Josi Nunes, o Paig tem em seu projeto original a Avenida Goiás já duplicada, porém a demanda de alargamento da via se deu oficialmente a partir de 2017.

“Esta obra é a concretização de um sonho antigo da classe empresarial. A prefeitura fez todo o diálogo com o Estado do Tocantins, a fim de colocar o projeto para apreciação do Fundo de Desenvolvimento Econômico e, agora, estamos vendo esse processo ser concretizado”, enfatizou a prefeita. Josi Nunes também destacou que esta obra trará segurança, facilitará o acesso e melhorará a infraestrutura necessária para as empresas do local e seus colaboradores.

“A obra vem no momento oportuno. Nosso parque está em pleno desenvolvimento e expansão. Há 15 dias, trouxemos duas empresas que se instalarão aqui. A prefeitura vem dando total apoio e, agora, esse apoio do Estado do Tocantins auxiliará no trânsito local”, salientou o presidente da Associação Comercial de Gurupi (Acig), Jair Sakai.

Atualmente, o Parque não dispõe de nenhum lote disponível e sua ocupação chega próxima a 80%. Os outros lotes estão indisponíveis devido a demandas judiciais. Cerca de 20 empresas já estão instaladas no Paig e aproximadamente outras 40 estão se instalando. As principais áreas de atuação dessas empresas são o agronegócio e a construção civil. Acredita-se que, ao final da implantação de todas as novas empresas, o Parque Industrial gerará cerca 1.200 empregos diretos.

No que tange às empresas, hoje, o Parque garante que Gurupi seja o maior beneficiador de arroz da região Norte do Brasil, bem como a cidade brasileira que mais produz semente de capim.