Por Redação

Na oportunidade foram discutidas datas, atrações, estrutura e outros detalhes para que Gurupi possa celebrar a data que mais aquece o comércio durante o ano.

As entidades representadas na reunião foram a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Federação do Comércio do Estado do Tocantins (Fecomércio) e Sindicato do Comércio Varejista do Estado do Tocantins (Sicovar). As secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; da Educação; de Cultura e Turismo; de Juventude e Esportes e de Desenvolvimento Urbano também estão envolvidas na organização.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Lady Sakay, o objetivo é embelezar e preparar a cidade para as festas natalinas.

“Nosso foco é promover o clima natalino em Gurupi, estamos preparando com muito cuidado a programação, descentralizando as atrações para não concentrarmos somente em um lugar, nos esforçando para contemplar uma maior diversidade de lugares e atrações”, comentou.

Ornamentação

Na reunião foram definidas que receberão ornamentação natalina a Praça do Waldir Lins, Praça Santo Antônio, Praça D’Abadia, a Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, Parque Mutuca, Sede da Prefeitura na Rua 01 e o Letreiro “Eu Amo Gurupi”, na entrada Sul da cidade. As Avenidas Goiás e S-15, principais eixos comerciais de Gurupi, também receberão ornamentação.

Lançamento

Entre as datas definidas na reunião está a do lançamento da programação natalina, que ocorrerá no dia 07 de dezembro, no Centro de Convenções Mauro Cunha, que marcará a chegada do Papai Noel em Gurupi.

Parceria

A diretora municipal de Indústria e Comércio, Daniella Vitorino, destacou a parceria da Prefeitura com os empresários na construção da programação.