Por Heliana Oliveira

Para facilitar os esclarecimentos à população sobre as áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBS), a Prefeitura de Gurupi está disponibilizando no site, um link para que a comunidade tenha conhecimento de todas as unidades e também sobre os Agentes Comunitários de Saúde que estão disponíveis para cada localidade.

“Caso o morador tenha dúvida sobre qual unidade ele pode ser atendido ou qual a agente atende sua quadra, ele pode acessar o site e será direcionado ao google maps e terá as informações sobre região. No site também se encontra os links para os mapas de micro áreas de cada unidade”, explica Edson Cardoso, Coordenador dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

A Prefeita Josi Nunes comenta que é mais uma ferramenta disponível à população para melhorar e facilitar o atendimento e dará maior transparência e acessibilidade do usuário a rede de Atenção Básica à Saúde de Gurupi.