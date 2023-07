Por Redação

O decreto nº 0834/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira e leva em consideração o sentimento de grande tristeza da população gurupiense pelo falecimento do ex-Governador Siqueira Campos, estadista visionário que se empenhou profundamente para a criação do Estado do Tocantins.

O ponto facultativo não se aplica a serviços essenciais de saúde, instituições municipais de ensino da Administração Direta e Indireta, Conselho Tutelar, e aos demais órgãos e entidades de serviços considerados essenciais, que por sua natureza, exijam regime de plantão permanente.