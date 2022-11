Por Niceia Menegon – Ascom Semus

Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, a etapa municipal das conferências de saúde, que acontecem a cada quatro anos, é um dos mais importantes espaços de diálogo entre governo e sociedade para a construção das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Todas as propostas serão apresentadas em plenária para aprovação, antes de serem inseridas no Plano Municipal de Saúde, que será apresentado na etapa estadual e, posteriormente, no Distrito Federal, previsto para acontecer em maio de 2023.

“Nosso objetivo é melhorar cada vez mais o atendimento do SUS na rede pública de saúde de Gurupi, oferecendo um serviço humanizado e de qualidade. Para isso, é importante ouvir a população e saber quais são as necessidades da comunidade. O objetivo é aproximar, cada vez mais, a gestão pública das reais necessidades dos gurupienses”, explicou o secretário municipal de saúde, Sinvaldo Moraes.

Durante a 9ª Conferência Municipal serão trabalhados quatro eixos temáticos, são eles: O Brasil que temos. O Brasil que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

As inscrições estão abertas e são gratuitas. Podem participar usuários ou qualquer cidadão interessado em colaborar com as políticas públicas de saúde, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços e gestores. Os interessados deverão fazer inscrição antecipada no site da UnirG, pelo link https://bityli.com/YZdLPTFZ ou no credenciamento no início do evento, no auditório do SESC, Rua D, Setor Waldir Lins, em Gurupi.

Articulação e mobilização

Na noite desta segunda-feira, 07, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luiz Augusto Rodrigues de Andrade, e a terapeuta ocupacional que atua no CAPS, Janilva Maria da Silva, representando a Secretaria Municipal de Saúde, estiveram na Câmara de Vereadores de Gurupi, reforçando a participação dos vereadores, enquanto autoridades públicas, bem como de toda a comunidade na 9ª Conferência Municipal de Saúde.

Para Janilva, a construção de políticas públicas de qualidade só acontece com a participação e envolvimento dos segmentos representativos.

“Sem a população, sem a gestão e sem os trabalhadores, nós não fazemos a saúde acontecer da forma adequada para a comunidade. Quem tiver críticas, sugestões e demandas para a rede pública de saúde, o momento é agora. É na Conferência que iremos traçar as diretrizes para os próximos quatro anos”, reforçou Janilva.

Além da articulação e mobilização a partir da Câmara de vereadores, a Comissão Organizadora da Conferência Municipal expediu convite para representantes de associações, movimentos e organizações em defesa das minorias que necessitam de serviços especializados em saúde (deficientes físicos, auditivos e intelectuais, autistas, Apae, negros, LGBTQIA+, zona rural).