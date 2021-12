Por Redação

A prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Saúde comunica que finalizou o inquérito epidemiológico sobre o caso positivo de infecção de Covid-19 pela variante Ômicron.

A Secretaria explica que entrou em contato por telefone com os 30 passageiros que estavam no mesmo ônibus que o paciente que testou positivo para a variante, no dia 30 de novembro, e com os 35 que retornaram de Goiânia no dia 04 de dezembro e nenhum relatou sintomas da doença.

A secretaria ressalta que destes 65 viajantes, apenas cinco, além do homem de 29 anos positivo, tinham como destino Gurupi.

No contato com os passageiros, a Secretaria reforçou que caso alguém apresente algum sintoma procure uma Unidade Básica de Saúde do seu município. Reforçou também a importância da vacinação contra Covid-19 e as medidas de prevenção como o uso de máscaras, álcool 70% e a não aglomeração.

A Secretaria ainda aguarda o resultado do sequenciamento genético do vírus da esposa do paciente.