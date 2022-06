por Redação

A complementação salarial dos profissionais da educação básica municipal foi determinada a partir de portaria publicada no Diário Oficial do Município (confira aqui) na noite desta terça-feira, 07.

O percentual de reajuste nos salários dos professores da rede municipal, decretado pela Prefeita de Gurupi, Josi Nunes atende ao novo piso salarial nacional definido em R$3.845,63 e corresponde ao anunciado pelo Governo Federal. A medida de atualização dos salários, segundo a Prefeita, vai ao encontro da necessidade e dos anseios dos professores da educação básica do município e ocorre em cumprimento aos objetivos da atual gestão de valorizar os servidores.

As despesas decorrentes da atualização salarial na Educação serão provenientes de dotação própria prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Plano Plurianual (PPA). Para a concessão foi feito um estudo técnico contábil pelas equipes administrativas do município e os valores a serem pagos constarão na folha referente a este mês de junho, mas retroativo a fevereiro de 2022.

Essa atualização dos salários inclui mais de 400 professores da rede municipal de ensino de Gurupi. “Falar disso enche meu coração de alegria em poder contribuir com essa vitória, essa conquista da Educação. É um direito adquirido que demorou, mas chegou e será pago retroativo trazendo assim, uma expectativa financeira muito boa para quem irá receber, alegrando o coração de muita gente e ajudando financeiramente muitos professores”, declarou o Secretário da Educação de Gurupi, Davi Abrantes.

“Quando assumi a Prefeitura de Gurupi fiz um compromisso de realizar uma gestão colaborativa e isso incluí também nossos servidores municipais que tanto colaboram com nosso trabalho. Quero que eles se sintam valorizados, pois merecem e estão ao nosso lado para tornar uma Gurupi cada vez melhor. Na minha gestão, investir neles é investir no crescimento dos nossos serviços em prol da comunidade”, disse a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

Benefícios

Abrantes adiantou que outros benefícios chegarão à categoria ainda este ano, entre os quais, os que se referem ao Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR). “Faremos um estudo sobre o PCCR para justamente adequarmos e alinharmos de forma que possamos garantir o direito dos servidores. Será uma melhora geral da situação financeira dos nossos profissionais que têm direito e que está prevista para ocorrer ainda neste ano letivo de 2022”, disse.

Ainda sobre a concessão do percentual de 5% da data-base, Abrantes garantiu que os valores serão pagos divididos em duas parcelas com o primeiro pagamento a partir do vencimento do mês de junho, retroativo a maio, e o último na folha referente ao mês de setembro deste ano.