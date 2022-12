Por Wesley Silas

As notificações começaram a acontecer após um ladrão entrar em uma residência no dia 05 de dezembro por meio de um sobrado abandonado que estava tomado por matagal no setor Waldir Lins, a Capela Nossa Senhora do Rosário, na praça do Setor Waldir Lins, ontem tem havido constantes relatos de furtos na igreja e fios de iluminação pública na praça.

O Diretor de Fiscalização de Postura de Gurupi, Alex Magalhães de Alencar Filho, alerta os proprietários de casas e construções abandonadas, assim como de lotes baldios, que a Prefeitura de Gurupi está lavrando notificações em função de infringir o Código de Postura que “determina que os proprietários, inquilinos ou possuidores são obrigados a conservar em perfeito estado de limpeza e asseio as edificações que ocuparem, inclusive as áreas internas, pátios e quintais”.

Conforme a Postura, o proprietário que insistir na permanência das edificações em situação de abandono poderá ser obrigado a demoli-la ou adequar às exigências da Lei das Edificações, no prazo estabelecido, sob pena de ser demolida pela Prefeitura, “cobrando assim gastos feitos, acrescido de 20% além de aplicação das penalidades cabíveis.