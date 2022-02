Por Redação

Durante agenda na Capital cumprida nesta terça, 1º, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, esteve com o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Hercy Filho, para solicitar apoio para a expansão do Aeroporto Municipal Cmte Jacinto Nunes da Silva. “A experiência do presidente em Brasília pode nos ajudar muito”, ressaltou a prefeita, que estava acompanhada por sua equipe técnica. Também participaram do encontro a vice-presidente da Adetuc, Jocélia Costa, e gestores da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics).

O projeto foi apresentado pelo presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson Cirqueira, que ressaltou a localização estratégica de Gurupi, o crescimento do agronegócio, do comércio e das universidades do município e ressaltou que a inclusão do aeroporto no Plano Aeroviário Nacional já foi solicitada junto à Secretaria Nacional de Aviação Civil.

“Nós temos uma demanda efetiva”, disse, ressaltando que os cidadãos e toda a economia regional poderão contar com rotas integradas à malha aeroviária de todos o país.

O Aeroporto Municipal Cmte Jacinto Nunes da Silva já recebeu voos regulares, mas as atividades foram suspensas por falta de mercado, uma situação que não condiz com a realidade atual, conforme apontaram os gestores gurupienses. A estrutura física soma 24 anos e inclui o terminal de passageiros, três hangares de serviços e 13 privados, que registram entre 10 e 15 voos de pequeno porte diários, além de pista homologada com 1.730 metros.

O presidente da Adetuc ressaltou a importância deste projeto para as regiões Sul e Sudeste do Tocantins, em todos os segmentos econômicos, incluindo o turístico, e se prontificou a auxiliar no que tiver ao seu alcance. “Os projetos voltados ao desenvolvimento econômico e social de todas as regiões tocantinenses são muito bem-vindos na gestão Wanderlei Barbosa”, enfatizou.