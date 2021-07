O projeto tem como parceiros a UFT, UNIRG e técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem como gestor o agrônomo Pedro Dias. Durante visita ao Vale Verde os produtores tiveram a oportunidade de apresentarem suas demandas para o aumento da produtividade por meio da preparação do terreno para o plantio da safra 2021.

“A prefeitura está revisando a patrulha para a partir de 10 de agosto possa iniciar a preparação da terra com alcance de todos pequenos produtores. Para isso, a equipe do secretário Pedro Dias vem trabalhando forte para cumprir as orientações da prefeita Josi Nunes e atender a todos de maneira igualitária porque a gestão da prefeita entende que o produtor rural, independentemente de partido político, trabalha para sustentar sua família e ainda é o responsável pelo alimento que vai as mesas das famílias na cidade. Se o campo vai bem, a cidade vai bem porque ninguém come plástico ou parafuso”, explica o diretor da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Jonas Barros.

Segundo a prefeita Josi Nunes está comprometida em oferecer assistência ao homem do campo com planejamento e orientação técnica por meio da UFT e Unirg e de técnicos que atuam no município.

“O secretário Pedro Dias e toda sua equipe estão motivados com a missão repassada pela prefeita Josi Nunes. A secretaria levará esse planejamento a todas as associações de pequeno produtor do município, todos os produtores serão contemplados independente de associados ou não”, disse.

Estiveram na reunião da secretaria de produção Jonas Barros e Izane e Mateus. Representando a Unirg estiveram as Professoras Claudia e Paula Dielly.

No dia 08 de agosto a equipe da Prefeitura estará reunida com os produtores da Serra, no barracão da Associação às margens da TO-365.