Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, inicialmente, a operação foi executada no final de semana por três equipes. Uma delas operou nos pontos mais críticos da cidade e as outras passaram nas ruas e avenidas do Centro de Gurupi. Nesta semana, mais uma equipe será agregada, somando quatro frentes de serviços.

Conforme o Secretário Municipal de Infraestrutura, Elvan Leão, o compromisso da Prefeita Josi Nunes é diminuir os danos no asfalto, que tem sofrido principalmente pelas fortes chuvas do mês de dezembro.

“O objetivo é atender as demandas da forma mais rápida possível, em torno de 60 dias, e deixar as ruas e avenidas em condições mais seguras para o trânsito de veículos e pedestres de Gurupi”, afirmou o secretário.

Elvan Leão agradeceu ainda a população pelas solicitações e demandas feitas pelas redes sociais e pelo aplicativo COLAB, que ajudaram no levantamento e mapeamento dos pontos mais críticos.