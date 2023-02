Por Redação

A apresentação do projeto foi feita pela Diretora de Indústria e Comércio de Gurupi, Daniela Prudente, que explanou sobre os espaços destinados aos comerciantes. Durante a reunião, em conjunto, decidiram como será definida a praça de alimentação, sendo dividida por setores: bebidas, food truck, e alimentação em geral.

O espaço destinado à praça de alimentação será de cerca de 1.200 metros, com cobertura, o que vai garantir melhor acomodação dos trabalhadores e clientes. A localização também foi planejada com o objetivo de facilitar o acesso dos clientes: a praça ficará bem próxima ao túnel, espaço em que haverá o maior fluxo de foliões.

Prudente destacou que com esse retorno da festa, após dois anos de pandemia, para auxiliar os comerciantes, a Prefeitura os isentou do pagamento de taxas.

“Este encontro foi muito produtivo. Apresentamos o croqui do circuito da folia. A Decisão sobre a divisão do espaço destinado para cada ramo de atividade foi feita com a sugestão dos comerciantes e realizamos o credenciamento de quem vai trabalhar na festa”, explanou.

Maria Eunice Lima, que pela primeira vez vai comercializar bebidas no Carnaval, está cheia de expectativas. “Será uma oportunidade de fazer uma renda extra. Estou otimista. A prefeitura está nos dando um bom suporte e acredito que com toda essa organização e a disposição que temos para o trabalho vai ser sucesso”, disse.

João Mariano há alguns anos trabalhou em Carnaval, e agora vai retornar com a venda de sorvetes. “Eu comprei essa máquina de sorvete e vou estreá-la no Carnaval. Estou com boas expectativas”, revelou.

A vendedora de espetinho e caldos, Jacksania Teixeira, trabalha na festa há 20 anos e afirmou que depois de dois anos sem a folia está com muita expectativa de um bom retorno financeiro. “Sou veterana no carnaval e a expectativa é que depois de dois anos tenhamos boas vendas, lucro e uma festa de muito sucesso”, completou.

Palestra

Após a apresentação do circuito da folia, foi ministrada uma palestra com o tema “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos”, pela instrutora do Sebrae Jefferlene Almeida.

Ela explanou sobre as condições higiênicas e sanitárias na manipulação dos alimentos e orientou os comerciantes sobre o fornecimento de alimento com qualidade, sem nenhum tipo de microrganismo que possa causar algum problema de saúde.

Wandemberg Rodrigues, analista técnico do Sebrae, comentou que o Sebrae é parceiro do microempreendedor e durante todo esse período em que antecede à festa, a Instituição prestou assistência desde pesquisa de como o carnaval vai impactar economicamente a cidade, a oficinas sobre boas práticas de alimentos, para capacitar o empreendedor com todas as normas sanitárias e atender com excelência o folião.

“A cada dia os clientes estão mais exigentes. O empreendedor tem que estar preocupado com o atendimento, a higiene e apresentação do produto. O folião quer curtir a festa, mas também quer ser bem atendido e receber um produto de qualidade”, finalizou.