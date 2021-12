por Redação

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura o objetivo é atender esta demanda o mais rápido possível e deixar as vias mais seguras para o trânsito de veículos e pedestres de Gurupi.

A prefeita Josi Nunes comenta que está ciente do problema e entende que a população está cansada das mesmas justificativas, mas lembra que está à frente da gestão a menos de um ano e está buscando resolver este problema de forma definitiva, pois a operação tapa- buracos é apenas um paliativo que foi feito durante as gestões anteriores.

“Eu estou em Brasília tentando conseguir recursos para resolver este problema de forma definitiva. Nós já conseguimos aproximadamente R R$ 10 milhões de emenda de bancada e esse recurso estará disponível no próximo ano e vamos realizar o recapeamento das vias com um material mais resistente e o problema será resolvido. Mas estou aqui esta semana tentando mais recursos, estou apresentando as reportagens e fotos da situação das vias de Gurupi para sensibilizar os parlamentares a nos auxiliar com recursos e, assim, resolver este problema definitivamente”, explanou ressaltando que a pavimentação asfáltica da cidade é bastante antiga e com as chuvas intensas não têm resistido.