por Redação

Segundo o Diretor de Modulação e Gestão de Pessoas da Secretaria, João Paulo Lima, o depósito feito ontem, antecipadamente pelo executivo municipal, alcançou 747 profissionais da pasta. Essa garantia de férias anuais remuneradas é um direito e está prevista no Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria, mas que nem sempre era creditada de forma antecipada.

“Sabemos que o pagamento do adicional de férias é um direito sim do servidor, e um compromisso da gestão atual. O que estamos fazendo é um trabalho de muitas mãos, e esse valor foi creditado antes do gozo de férias dos servidores dando a ele a possibilidade de utilizá-lo neste período de fato, além do que é uma injeção para nossa economia local”, disse Amanda Costa, Secretária Municipal da Educação.

Benefícios

Este adicional de férias foi depositado na conta dos servidores da Educação de Gurupi junto com o salário referente ao mês de julho.

“A nossa Prefeita, Josi Nunes, nos ordenou que esses profissionais continuassem o seu trabalho, sem nenhuma quebra de contrato ou perdas financeiras, e também que fosse feita a manutenção de seus direitos trabalhistas e vigência do plano de saúde”, justificou Amanda.

A Secretária ainda informou que a pasta também providenciou o cumprimento da correção da data-base dos trabalhadores da Educação, e tem realizado em dia o pagamento da folha de todos os seus servidores.