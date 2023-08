Por Redação

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Cristina Donato, explica que estão sendo oferecidas 20 vagas para cada curso e que as inscrições seguem abertas até a data inicial das aulas de cada curso ou até todas as vagas serem preenchidas. Portanto, os interessados devem procurar o quanto antes o Centro de Integração e Promoção Humana.

O curso de fabricação Drinks e Petiscos terá início no dia 21 de agosto. Já o curso de fabricação de Bolo Tocantinense terá início no dia 21 de setembro. As aulas destes dois novos cursos serão realizadas no período noturno. A oferta destes cursos é preferencialmente para mulheres.

Os outros cursos que já são oferecidos no Centro de Integração, na área da beleza, também estão com novas vagas em aberto. São eles: Depilação com cera (Início das aulas no dia 01 de setembro); Corte e costura (Início das aulas no dia 14 de agosto); e Cabeleireiro (Início das aulas no dia 14 de agosto).

Os interessados podem procurar o Centro de Integração, localizado na rua 20 entre as Avenidas São Paulo e Amazonas, de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 horas. Para se inscrever é preciso levar as cópias do CPF, RG e do comprovante de endereço, além de um quilo de alimento não perecível.

A coordenadora do Centro de Integração, Rosângela Fonseca, destacou que os cursos têm como objetivo oferecer qualificação profissional para a população de Gurupi, especialmente jovens e mulheres. “Com isso contribuímos para o desenvolvimento pessoal e a ampliação das opções de inserção no mercado de trabalho. Aumentamos a oferta cursos, com novidades na área gastronômica, oferecendo maior variedade nos ramos de atividades trabalhistas e estimulando o empreendedorismo”, disse.

Mais informações pelo telefone (63) 3315-0011.