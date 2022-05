Share on Twitter

por Redação

Para a prefeita Josi Nunes, a gestão municipal está investindo em todas as áreas, e na limpeza urbana não seria diferente. “Parece um investimento pequeno, mas tem uma importância muito grande. Esses contêineres novos vão colaborar muito com a limpeza da nossa cidade. Eles serão colocados em lugares estratégicos e pedimos à comunidade para que possa cuidar bem e fazer o descarte corretamente”, disse.

A prefeita acrescentou que o objetivo é ampliar e modernizar todo o processo de coleta de resíduos sólidos em Gurupi.

“Estamos buscando modernizar todo processo de coleta de lixo da nossa cidade e estamos começando com a troca desses equipamentos. Estamos também trocando os carrinhos das equipes de varrição, uniformizando os servidores, tudo para melhorar cada vez mais esse serviço em nossa cidade”, afirmou.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Elvan Leão, foram adquiridos 100 novos contêineres, visando à melhora das condições de coleta de lixo no município. Com isso, a cidade passa a ter 180 unidades no total.

“Vamos distribuir nas principais avenidas e em pontos estratégicos visando combater o descarte incorreto de lixo. Os contêineres serão numerados para termos um melhor controle sobre onde ficarão instalados”, relatou.

Mais equipamentos

Não foi só em contêineres que a Prefeitura investiu. Novos carrinhos coletores de lixo para as equipes de varrição urbana também foram adquiridos. Há mais de 5 anos a Prefeitura não comprava esse tipo de equipamento. Os carrinhos também foram entregues aos servidores da limpeza na manhã desta quarta-feira (27).