Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

O documento considera o histórico envolvimento nacional com o evento e que o horário de alguns jogos coincide com o expediente do poder executivo municipal, que atualmente é das 08h às 14h.

De acordo com o decreto, no dia 28 de novembro, o horário de expediente será das 08h às 12h, devido a partida ser realizada às 13h. Na hipótese de a Seleção Brasileira avançar às quartas de final da competição, o jogo será realizado no dia 09 de dezembro às 12h. Nesse caso, o expediente será das 08h às 11h.

O decreto não se aplica às unidades e serviços essenciais, que por sua natureza, não podem ser paralisados ou interrompidos; às atividades de docência mantidas por instituições municipais de ensino da Administração Direta; às unidades de saúde; e às unidades de atendimento vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Caso necessário, o decreto poderá ser regulamentado pelos Secretários Municipais das respectivas pastas.