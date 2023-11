Prefeitura de Gurupi alerta usuários do Ipasgu sobre possíveis cobranças indevidas

Por Redação

O Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi (Ipasgu) tem recebido denúncias de cobranças indevidas por parte de prestadores de serviços de saúde, gerando preocupações entre os usuários do plano. A Prefeitura de Gurupi, por meio do Ipasgu, orienta os beneficiários a não efetuarem nenhum tipo de pagamento de cobranças que excedam os valores estipulados na guia de coparticipação emitida pela instituição.

O presidente do Ipasgu, Zander Luís Guimarães, explica que chegaram relatos de que alguns prestadores de serviços de saúde têm efetuado cobranças adicionais, ultrapassando os valores previamente estabelecidos no contrato de prestação de serviços, e essa prática além de contrariar os termos do contrato, também prejudica os usuários do plano.

“Pedimos a todos os beneficiários que estejam atentos a qualquer cobrança indevida e, caso identifiquem tal situação, que denunciem imediatamente ao Ipasgu. Estamos comprometidos em tomar todas as medidas legais necessárias para coibir esse tipo de prática por parte dos prestadores de serviço”, ressaltou.

O presidente do Ipasgu enfatiza a importância da vigilância por parte dos servidores que utilizam o plano. “Pedimos a todos os usuários que estejam atentos a qualquer cobrança indevida e, caso identifiquem tal situação, que denunciem imediatamente ao Ipasgu. Estamos comprometidos em tomar todas as medidas legais necessárias para coibir esse tipo de prática por parte dos prestadores de serviço”, finalizou.