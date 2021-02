Share on Twitter

A Prefeitura de Gurupi, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e do Idoso, esclarece à população gurupiense que não está realizando nenhum tipo de cadastro de idosos para a vacinação contra a Covid-19. Caso algum morador da cidade receba este tipo de ligação, trata-se de um golpe e jamais deve fornecer dados pessoais e a Polícia precisa ser comunicada do fato.

Por Redação

A prefeitura explica que na cidade está acontecendo a vacinação e, que neste primeiro momento, estão sendo imunizados apenas os profissionais da saúde, que estão trabalhando no enfrentamento da pandemia, e os idosos que moram na Casa do Idoso. Ao todo, 1.298 pessoas foram vacinadas até as 14 horas de sexta-feira, 05.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Zander Luis Guimarães, assim que forem chegando mais doses da vacina, os grupos prioritários serão ampliados e essas informações serão repassadas por meio da imprensa local e canais oficiais da Prefeitura. O secretário ressalta que jamais as equipes da Saúde ou de qualquer outro órgão da Prefeitura vão entrar em contato por telefone solicitando dados das pessoas.

O diretor municipal do Idoso, Vinicius Martins, alerta para que os idosos e familiares fiquem atentos a este golpe que está acontecendo e reafirma que não está sendo realizado nenhum tipo de cadastro para tomar a vacina contra covid-1. Ele pede ainda que, em hipótese alguma, repasse dados pessoais, pois a Prefeitura não faz este tipo de solicitação, e que os trabalhos que são realizados pela equipe, presencialmente, devido à pandemia, são por profissionais devidamente identificados.

A prefeita Josi Nunes lamenta que num momento tão delicado como este, algumas pessoas aproveitem da boa vontade e inocência dos idosos. Ela pede que os familiares redobrem a atenção, pois os idosos confiam demais nas pessoas e muitas vezes na inocência repassam informações.