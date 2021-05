Quem já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 precisa ficar atento e não perder a aplicação da segunda dose, garantindo assim a imunização completa contra a doença. Por isso, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Imunização, reforça que essas pessoas, que ainda não completaram a vacinação, procurem a Policlínica ou a UBS do Sol Nascente para receber a segunda dose do imunizante.

por Redação

Segundo a diretora administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, Liliane Pagliarini, há no estoque muitas vacinas disponíveis para a segunda dose, pois as pessoas tomaram a primeira e estão deixando de ir tomar a segunda. “É importante que as pessoas fiquem atentas ao prazo entre a primeira e a segunda dose. Essa data está marcada no cartão de vacinação. Pedimos que elas procurem um dos locais para receber o imunizante”, explica.

O secretário municipal de Saúde, Relmivam Milhomem, destaca ser essencial para manter a imunização completa que a pessoa tome a segunda dose. “Lembramos que somente a primeira dose não garante a imunização. É necessário tomar a segunda, que para quem recebeu a vacina Coronovac, deve ser entre 21 e 28 dias, e para quem tomou a Astrazeneca o prazo é de 90 dias após a primeira aplicação”, enfatizou completando que as doses em estoque devem ser usadas para este fim, não podendo ampliar para outros públicos.