Por Redação

A administração municipal enfatiza que o local adequado para a disposição desse tipo de material é a área da Cascalheira, localizada atrás do Posto Décio. A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem se empenhado em realizar a limpeza em toda a cidade, mas alguns indivíduos persistem em descartar entulhos em áreas inapropriadas, como estradas vicinais, calçadas, lotes vazios e áreas verdes.

Além de prejudicar o município e seus moradores, essa prática incorreta proporciona um ambiente propício para animais peçonhentos, disseminação de doenças e depreciação da imagem da cidade. Durante recentes atividades de desassoreamento no córrego Mutuca, as equipes de Infraestrutura encontraram uma considerável quantidade de lixo no leito do córrego, incluindo restos de materiais de construção, móveis velhos, madeira e embalagens de alimentos.

A prefeita Josi Nunes faz um apelo à comunidade, pedindo a colaboração de todos para que evitem o descarte inadequado de lixo e entulho, e que também auxiliem o município por meio da vigilância e denúncia dessa prática. A prefeita ressaltou a importância de manter a cidade limpa e agradável para todos os cidadãos.

“Quero fazer um pedido especial a cada gurupiense. Nossa cidade é o reflexo de nossa união e cuidado mútuo. Infelizmente, temos observado que o descarte incorreto de lixo e entulho em locais inapropriados tem se tornado uma prática recorrente. Isso não apenas prejudica o visual de nossa Gurupi, mas também compromete nossa qualidade de vida e saúde. Peço a cada morador que faça a diferença. Evitem o descarte inadequado de resíduos. Utilizem os pontos de coleta e descarte corretos, como a área da Cascalheira, atrás do Posto Décio, e as dezenas de contêineres espalhados pela cidade. Além disso, peço que sejam nossos parceiros na fiscalização. Juntos, podemos manter Gurupi limpa, saudável e agradável para todos”, solicitou a Prefeita.

A Prefeitura também alerta que qualquer indivíduo flagrado descartando lixo e entulho em locais impróprios pode ser notificado e autuado, conforme as diretrizes do Código de Posturas do Município. No caso de áreas verdes e córregos, essa ação constitui um crime ambiental sujeito à multa. A comunidade pode auxiliar na fiscalização ligando no Departamento de Posturas do Município: (63) 3315-0032; e na Diretoria Municipal de Meio Ambiente: (63) 3301-4338. Outros canais de denúncia são a Ouvidoria do Município: (63) 3301-4380 e o Aplicativo Colab – https://www.colab.re/.