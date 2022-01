por Redação

A política de valorização dos servidores municipais já se tornou uma marca da atual gestão. Nesta sexta-feira, 21, a prefeitura de Guaraí publicou a Portaria nº 2.462/2022, que concede progressão vertical e gratificação por cursos de capacitação para 30 educadores da rede municipal de educação.

Desde que assumiu o governo municipal, a prefeita Fátima Coelho trabalha para reforçar as políticas de valorização do funcionalismo, principalmente no que se refere aos direitos adquiridos. No último mês de dezembro, a administração municipal pagou cerca de 3,2 milhões, em parcela única, de direitos dos educadores. São 134 professores que receberam seus direitos referentes aos retroativos do piso, enquadramentos, titularidades, progressões horizontal e vertical, além de correções monetárias, de 2018 a 2021.

Em 2021, a atual gestão também concedeu o reajuste de 4,52% da revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos da saúde, quadro geral do Poder Executivo, da administração tributária, e profissionais da educação básica.

“Passam a receber já no próximo pagamento em seus salários, de acordo com a tabela de níveis, os professores que finalizaram estágio probatório, os que concluíram a mudança de nível e especialização e os que fizeram cursos para titularidade”, explica a prefeita Fátima Coelho.

Progressão vertical

A progressão vertical ocorre em mudança de classe da carreira, nesse caso é necessário comprovar que tenha feito alguma qualificação profissional, por meio de diplomas e certificados de cursos compatíveis com a função em que foi admitido no serviço público.

Após a publicação no Diário Oficial do Município (DOM), os processos são encaminhados para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para que seja feita a mudança de níveis, letras e progressões.