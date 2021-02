Share on Twitter

Já está disponível o edital para professores que tenham interesse em assumir o cargo de diretor de uma das oito escolas da Rede Municipal da Educação de Guaraí. As inscrições devem ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no período de 24 a 26/02 e de 01 a 03/03/2021, das 7h30 às 13h30.

As regras e informações gerais sobre o processo são regulamentadas por meio de um edital, publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (22/02).

A seleção será realizada por meio de três etapas, que incluem a inscrição, uma avaliação de conhecimentos e a eleição por meio do voto da comunidade escolar.

É vedada a inscrição do candidato para participar do processo em mais de uma unidade de ensino.

Eleição

As eleições estão marcadas para acontecer no dia 25 de março, das 7h30 às 16h30, nas escolas da zona urbana e rural.

Os gestores serão escolhidos com voto secreto pela comunidade escolar e profissionais da educação em exercício na unidade escolar, com exceção dos estagiários.

Campanha eleitoral

A campanha eleitoral será restrita ao período de 19 a 23 de março de 2021.

Escolas municipais de Guaraí

1 – Escola Municipal JK;

2 – Escola Municipal Professora Maria do Socorro Coelho Silva;

3 – Escola Municipal Luis de Camões;

4 – Escola Municipal Núcleo São Miguel (Canto da Vazante);

5 – Escola Municipal Núcleo Euclides da Cunha (Beira do Rio);

6 – Escola Municipal Sossego da Mamãe;

7 – Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela;

8 – Escola Municipal Leôncio de Sousa Miranda.