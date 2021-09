Na terça-feira, 28, a Prefeitura Municipal de Formosos do Araguaia divulgou o decreto de N° 240 de 28 de outubro de 2021, decretando ponto facultativo para as repartições públicas do município, nos dias 11 de outubro, segunda-feira e 01 de novembro, segunda-feira. A medida leva em consideração o feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado no dia 12 de outubro e o Dia dos Finados, dia 02 de novembro, além da necessidade de diminuir o fluxo de pessoas transitando em vias públicas.

No decreto também considera a reduzida demanda pelos serviços públicos não essenciais, em virtude do feriado para atender conveniência de ordem administrativa. O documento entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Em seu parágrafo único, o decreto informa que o ponto facultativo não se aplica às repartições que por sua natureza exijam regime de plantão permanente como os serviços de saúde, limpeza urbana e vigilância.

Confira a íntegra do Decreto.