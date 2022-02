por Wesley Silas

Na nota contrapondo as denúncias do Ministério Público, a Secretária Municipal de Saúde, Divina Pereira Barros, defende que o Plano de Vacinação contra a COVID 19 no município de Formoso do Araguaia vem sendo implementado dentro do cronograma, sendo que o armazenamento das doses obedece a todos os protocolos de regularidade sanitária. (Alvarás e documentos de expedição e armazenagem).

Vencimento expirado

Segundo a Secretária, Divina Pereira Barros, as doses de vacinas tiveram data de vencimento expirado, “trata-se de problema relatado com antecedência aos órgãos de controle do Estado, considerando o excedente de estoque de vacinas encaminhado ao município e a diminuição da procura pela imunização”.

Doses “desaparecidas”

A Secretária comentou ainda sobre as 3.409 doses que os integrantes do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaúde) não encontraram no estoque durante os dias 19 e 26 de janeiro.

“As doses identificadas como “desaparecidas”, estão sendo tomadas providências quanto a regularização da inserção de dados no sistema do Programa Nacional de Vacinação contra o Covid 19 (SI -PNI), sendo que não existe doses de vacinas extraviadas ou sem justificativa de destinação”, disse.