Prefeitura de Dianópolis receberá, neste final de ano, mais de 2 milhões de recursos destinados à educação e saúde

As emendas aprovadas são de autoria da deputada federal Professora Dorinha (DEM-TO) e do deputado federal Vicentinho Júnior (PL-TO).

Por Dandara Barbosa

Com o objetivo de levar mais benefícios para a população de Dianópolis e agradecer o apoio de líderes políticos tocantinenses, o prefeito Padre Gleibson Moreira visitou Brasília, nesta quarta-feira (16). Na capital federal, ele recebeu a notícia da aprovação de duas emendas destinadas à educação e saúde do município de Dianópolis.

Parte da quantia foi liberada pela deputada federal Professora Dorinha, que destinou 200 mil para os custeios da saúde. Outra emenda, aprovada pelo deputado federal Vicentinho Júnior, no valor de R$ 1.989.848,67, está designada ao projeto de uma escola no bairro setor Bela Vista. A verba beneficiará 360 alunos no total, ainda este ano, será pago vinte por cento do valor para a construção da nova unidade escolar.

O deputado federal Vicentinho Júnior agradeceu a visita do gestor municipal e destacou a importância desse orçamento na viabilização da construção de mais um centro de ensino na cidade.

“Representará maior acesso à educação, qualidade de vida aos estudantes que terão uma unidade mais próxima de casa. Todos nós sabemos da importância do ensino para construção de uma sociedade mais igualitária,” ressaltou o deputado.

O parlamentar ainda salientou da importância de ter destinar recursos a cidade de Dianópolis. Atualmente conta com ônibus escolar, maquinários, unidade básica de saúde dentre outros recursos.

“Nosso mandato está sempre à disposição dos gestores independente de questões político-partidárias, pois nosso compromisso é com as pessoas do Tocantins. Essas pessoas me escolheram para representá-las e tenho buscado fazer o melhor,” acrescentou Vicentinho Júnior.

Parcerias que deram certo:

Na viagem a Brasília, o prefeito Padre Gleibson Moreira levou lembranças da região sudeste do Tocantins, como forma de agradecimento aos deputados federais, pela viabilização de recursos anteriores destinados a Dianópolis, ao longo de sua gestão.

O gestor se reuniu com a deputada federal Professora Dorinha, o deputado federal Vicentinho Júnior, o deputado Osires Damaso, o deputado federal Carlos Henrique Gaguim, o assessor do deputado federal Pastor Eli Borges, Wenyson e o assessor do deputado federal Tiago Dimas Manzini.

Além disso, ele encontrou o ex-deputado César Halum, que hoje atua na Secretaria de Política Agrárias no Ministério da Agricultura. O ex- deputado colaborou com Dianópolis, quando fazia parte da Câmara Federal.

O prefeito também esteve no Ministério do Turismo para agradecer ao chefe de Gabinete do Ministro Dr. Hercy Filho, que possibilitou ao Município a revitalização da Praça Capelinha, e já protocolou o projeto de reestruturação da Praça Abílio Wolney.

Padre Gleibson Moreira finalizou a viagem com uma visita ao novo Ministro do Turismo Dr. Gilson Machado. Embora sua gestão esteja terminando, o gestor reafirmou seu comprometimento com Dianópolis, até o seu último dia de mandato.