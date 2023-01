Os profissionais do magistério de Cristalândia receberam nesta quarta-feira, 25, a informação do prefeito da cidade, Big Jow, que irão receber o reajuste do piso salário aprovado no mês de janeiro, de 14,95%, já no pagamento que será efetivado na próxima semana. O prefeito reuniu os servidores em seu gabinete, na manhã desta quarta, 25, e também informou que a Data-base dos servidores da Educação, prevista pela Lei 580/2020 para ser paga em maio, também será antecipada para o pagamento de janeiro.

A medida beneficia diretamente 45 profissionais do magistério atuantes nas duas unidades educacionais do Município – a Escola Municipal Dom Jaime Schuck e a Creche e Pré-Escola Bem-Me-Quer.

“Estamos efetivamente garantindo um direito que é do professor, e é seu merecimento. Nossos esforços focaram em fomentar a educação, que essencialmente pela valorização do professor”, destacou o prefeito, ao lado da vice-prefeita, Rosilene Rodrigues.