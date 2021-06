por Redação

A decisão foi tomada em reunião com a Secretária de Saúde, Maria Celineide, e o Procurador Geral do município, Jean Carlos. Em Colinas do Tocantins os números também estão em alta, e todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, para conter o avanço do vírus”, disse a secretária.

Todas as regras sobre o Lockdown durante estes dias, estão no decreto nº 044 publicado no Diário Oficial do Município: https://url.gratis/bE9pN2

Também foi publicado, o decreto nº 45, que fala sobre o valor das multas, que pode chegar até R$ mil reais, a depender das regras que forem violadas.

Mais ações

Durante o Lockdown, a Prefeitura de Colinas em parceria com o Corpo de Bombeiros realiza também a sanitizacão de ambientes, na cidade.

Como medida preventiva ao coronavírus, serão pulverizadas, com uma solução a base de água e hipoclorito de sódio, ruas e avenidas, onde circulam mais pessoas e locais como bancos, postos de gasolina, mercado municipal e praças.

Decreto

Após o Lockdown total, continua em Colinas o Lockdown parcial que já está em vigor, com regras determinadas no decreto n° 32/2021, por tempo indeterminado. As medidas foram publicadas no decreto nº 040 no Diário Oficial do Município, do dia 28 de maio. O toque de recolher continuará em vigor das 22h às 6 horas do dia seguinte, o consumo de bebidas alcoólicas fica proibido em qualquer espaço público e em bares e restaurantes, que não poderão promover eventos, shows e festas.

Decreto proíbe a realização de eventos e atividades com a presença de público, tais como eventos desportivos e científicos, festas particulares, reuniões familiares e de trabalho, leilões, passeatas e afins.