A Secretaria Municipal de Saúde de Cariri do Tocantins iniciou na manhã desta quarta-feira, 24/02, a execução de serviços referentes à ação Cariri Contra a Covid-19, que tem como objetivo disponibilizar durante três dias seguidos, o teste rápido para detecção de contágio pelo Coronavírus à comunidade caririense.

Por Redação

Os serviços de testagem e atendimento são realizados dentro da unidade móvel de saúde que permanecerá estacionada na Praça Pedro Batista, localizada na Avenida Bernardo Sayão até a sexta-feira, 26, com a proposta de garantir a assistência necessária tanto para a comunidade da zona urbana como da zona rural.

Para receber o atendimento, é necessário que o cidadão procure a unidade móvel de saúde no local indicado e apresente documentos pessoais juntamente com o cartão do SUS à equipe de profissionais responsáveis pela execução do serviço, que no decorrer dos três dias da ação atenderá em horários da manhã e da tarde (das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00).

“Precisamos continuar oferecendo esse tipo de serviço à população, pois nossa meta é rastrear os casos de pessoas infectadas por esta segunda onda da pandemia com o intuito de reduzir os casos de contaminação por meio do contágio social”; explicou a secretária municipal de saúde, Vanessa Vancetto Nazato.