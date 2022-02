Na manhã do último domingo, 20/02, foi promovida pela Prefeitura de Cariri do Tocantins, uma cerimônia religiosa ministrada na paróquia Nossa Senhora Aparecida, com participação do público em geral e também de autoridades municipais, em comemoração pelo trigésimo primeiro aniversário da cidade.

A cerimônia foi conduzida por intermédio do padre Domingos Pereira, e contou com a presença do prefeito Júnior Marajó, juntamente com o vice-prefeito Marcelinho, além de secretários, diretores, alguns vereadores representando a Câmara Legislativa da cidade e servidores da atual gestão.

Durante a programação foi ministrada uma palavra reflexiva baseada em textos bíblicos com foco em sabedoria, perdão e amor ao próximo, além da efetivação de preces e cânticos executados com a finalidade abençoar toda a administração municipal, desenvolvimento da cidade e também da população local.

Na oportunidade, o prefeito Júnior Marajó engrandeceu o município de Cariri do Tocantins pelos 31 anos de emancipação política, enfatizando toda a comunidade caririense por ser um povo acolhedor e de bom coração, e ainda prestou gratidão a toda a equipe de funcionários públicos pelo trabalho que vem sendo executado.

“Sabemos que passamos por momentos muito difíceis durante a pandemia, mas graças a Deus, estamos vencendo e só tenho a agradecer aos servidores da nossa gestão, assim como os vereadores, secretários, o vice-prefeito, por estar sempre do meu lado e a população caririense”; disse Júnior Marajó.

O prefeito finalizou seu discurso de homenagem pelo aniversário do município com a leitura de uma mensagem que aborda reflexões sobre a honestidade do povo caririense, lutas e vitórias alcançadas ao longo do tempo e a busca pelo processo contínuo de evolução com a expectativa de sempre atingir novos objetivos.