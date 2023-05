Por Redação

A cerimônia estava prevista para acontecer no final do ano passado, porém foi realizada este ano no auditório da própria Unidade Municipal de Ensino, para um total de 60 crianças, com participação dos familiares de cada formando, além da presença da secretária municipal de educação, Marília Medeiros e a diretora escolar, Miriã Torres.

Também compareceram à cerimônia de formatura, o prefeito Júnior Marajó, juntamente com a primeira dama, Dayanne Rodrigues, o vice-prefeito Marcelinho, a secretária municipal de assistência social, Andreia Cristina, dentre outros secretários, o vereador presidente da Câmara Legislativa Municipal, Elton Moreira e alguns vereadores.

No decorrer da programação foi realizada a exibição de um musical apresentado pelos próprios formandos em agradecimento às suas professoras alfabetizadoras, bem como um momento dedicado ao pronunciamento da secretária de educação, Marília Medeiros, e demais autoridades municipais, para homenagear as crianças.

“Escola é o lugar em que sonhos são gerados; portanto, não existe outro caminho que possa melhorar a qualidade de vida de uma comunidade, se não for pelo caminho da escola e de uma educação de qualidade”; destacou Marília, parabenizando toda a equipe escolar, os formandos e seus respectivos familiares.

O prefeito Júnior Marajó, parabenizou a conquista das crianças e o incentivo dos familiares aos estudos.