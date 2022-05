Por Redação

O Núcleo de Identificação Civil foi implantado nas dependências da própria sede da Prefeitura, com a finalidade de garantir maior comodidade, segurança e cidadania à população caririense para a emissão do Documento de Identidade, sem a necessidade de deslocamento do cidadão a qualquer outro município vizinho.

A inauguração foi efetivada com a presença do prefeito Júnior Marajó, acompanhado da primeira-dama, Dayane Rodrigues, além do presidente da câmara legislativa, Ederson Soares e o vereador Elton Moreira, responsável por apresentar a indicação para solicitação do Núcleo em Cariri, dentre outros vereadores.

Dentre as autoridades convidadas, também participaram da cerimônia de inauguração, o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, Reginaldo Menezes, bem como a diretora do Instituto de Identificação, Naides César, e o chefe regional do Instituto de Gurupi, Ueidsom.

Na oportunidade, o prefeito Júnior Marajó agradeceu ao comparecimento de todas as pessoas presentes no local, enfatizando que o momento é celebrado com muita alegria e que a inauguração do Núcleo de Identificação Civil é mais uma conquista importante para o município em benefício principalmente à comunidade caririense.