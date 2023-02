Por Redação

A celebração foi aberta ao público em geral e contou com a presença do prefeito Júnior Marajó, juntamente da primeira dama, Dayane Rodrigues, vice-prefeito Marcelinho, deputado estadual, Eduardo Fortes, vereador presidente da Câmara Legislativa Municipal, Elton Moreira e alguns vereadores, além da equipe de secretários e diretores da gestão municipal.

No decorrer da programação comemorativa de aniversário da cidade, o padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Domingos Pereira, conduziu a celebração religiosa, com participação do público presente no local, ministrando preces, cânticos e palavras de meditação com base em leitura de texto bíblico.

O prefeito Júnior Marajó comentou que se sente feliz em comemorar mais um aniversário da cidade no seu sétimo ano em frente à gestão municipal, com uma celebração de bênçãos e também de agradecimento por todas as conquistas já alcançadas e também pelas que ainda estão por vir.