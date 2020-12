Prefeitura de Araguaína terá reestruturação de secretarias a partir de 2021

A mudança pretende otimizar os serviços já oferecidos, trazendo mais tecnologia e transparência à população.

Por Redação

O Projeto de Lei que reestrutura as secretarias da Prefeitura enviado para a Câmara de Vereadores de Araguaína foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares e prevê algumas mudanças. De acordo com o prefeito eleito Wagner Rodrigues, que assume a gestão no dia 1º de janeiro de 2021, o objetivo é otimizar a máquina administrativa.

“A intenção dessas mudanças é adequar os Órgãos da Administração Pública Municipal às necessidades da comunidade, otimizando a máquina administrativa de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da Administração Pública consagrados pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência”, disse Wagner.

Entre as mudanças está a criação da Secretaria Municipal do Esporte, Cultura e Lazer, que atualmente funciona de forma conjunta com a Secretaria da Educação. Entre os projetos que deverão ser encaminhados pela pasta no ano que vem, está a reforma do Espaço Cultural, transformando o local em um Teatro Municipal.

Mais tecnologia

O setor de tecnologia que atualmente funciona junto a Secretaria do Planejamento Urbano, passará a compor a Secretaria Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação. Para o secretário municipal da Fazenda, Fabiano Souza, esta mudança possibilitará maior modernização e eficiência ao serviço público.

“Atualmente a melhor estrutura de Tecnologia da Informação está na Secretaria da Fazenda, tanto em hardware quanto em software, como exemplo temos o sistema de gestão integrada, as notas fiscais eletrônicas (NFE) e o sistema de geolocalização e aerofotogrametria que atualmente já rodam na Fazenda e atendem ao município como um todo. Expandiremos essa gama de serviços ao município e aos araguainenses por meio de projetos transversais e parcerias com outras entidades públicas e privadas”, explicou o secretário.

Com a reestruturação, a nova gestão também pretende dar início à implantação de uma Usina Solar, projeto liderado pela Secretaria Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai atender todos os prédios públicos municipais, reduzindo o consumo de energia elétrica e consequentemente os custos da máquina pública, permitindo que essa economia seja revertida em melhores serviços ao cidadão araguainenese.