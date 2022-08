Share on Twitter

por Redação

Conforme relatório técnico apresentado à Promotoria Regional Ambiental do Araguaia, a gestão também teria regularizado a coleta do lixo, que passou a ocorrer de segunda a sexta-feira na área urbana e na terça-feira em dois distritos.

Em relação aos pneus, o município tem coletado o material semanalmente e entregado a uma empresa especializada em reciclagem. Uma empresa terceirizada está responsável pela coleta de restos de podas de árvores, entulhos de construções, resíduos metálicos, madeiras, móveis e aparelhos domésticos. Também foi terceirizada a coleta e a destinação de resíduos de saúde à empresa contratada por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.

A gestão também informou que promoveu a revisão do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, apoiada em um estudo de gravimetria realizado pelo MPTO, por meio do Centro de Apoio Operacional de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (Caoma).

Em relação à instalação do aterro sanitário, o relatório entregue pela administração ao MPTO, assinado por uma profissional de engenharia ambiental, informa que já foram elaborados os projetos constitutivos do aterro e os estudos de viabilidade de sua implantação. A intenção inicial é instalá-lo na área do atual lixão.

Em reconhecimento aos avanços, a Promotoria Regional Ambiental do Araguaia solicitou à Justiça, a suspensão de uma ação civil pública que visa obrigar o município de Araguaçu a instalar aterro sanitário. (Flávio Herculano – Ascom MPTO)