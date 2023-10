Prefeitura anuncia programação do aniversário de 65 anos de Gurupi com inaugurações e entregas de benefícios à população

Por Redação

“A nossa cidade completa 65 anos no próximo dia 14 de novembro e preparamos com muito carinho, muito zelo, uma programação visando incluir toda a população. Vamos entregar obras em escolas, na nossa Unirg, obras nos bairros, praças revitalizadas e também a nossa Via da Integração Governador Siqueira Campos”, disse a prefeita Josi Nunes.

Para dar início à programação, já neste sábado, 28, acontecerá a corrida do Servidor Público, com largada marcada para 17h30. O início e fim da corrida acontecerá no Uniclube (clube do Município de uso dos servidores municipais) e será disputada em provas de 5km e 10 km, nas categorias servidor público e aberto. Após a corrida, a prefeita Josi Nunes irá entregar às obras de melhorias no Uniclube: A nova academia, a reforma do escritório e a nova portaria.

Na segunda-feira, 30, a prefeita Josi Nunes, vereadores e secretários, farão a entrega de melhorias em três escolas municipais. A programação terá início às 14h na Escola Municipal Ilsa Borges, em seguida, às 15h, haverá a entrega das melhorias na Escola de Tempo Integral Antônio Lino de Almeida Veras e às 16h será a vez da Escola Municipal Antônio Almeida Veras.

Já na terça-feira, 31, a prefeita Josi Nunes e o presidente da Fundação Unirg, Thiago Miranda, acompanhados de vereadores e secretários, farão entregas de melhorias na Unirg. A programação terá início às 8h no Campus II. Em seguida, às 9h a programação prosseguirá com a entrega das melhorias no Ambulatório. Logo após haverá o deslocamento até o Núcleo de Práticas Jurídicas às 10h. E por fim às 11h, haverá a apresentação dos investimentos realizados no Centro Administrativo da Fundação Unirg.

Na quarta-feira, 1, a prefeita Josi Nunes acompanhada de vereadores, secretários e população, fará a entrega da revitalização da praça do Jardim Sevilha, às 18h.

No dia 6 de novembro, haverá a abertura do Mutirão de Negociações Fiscais que será realizado em parceria entre a Prefeitura de Gurupi, o Tribunal de Justiça do Tocantins e o Conselho Nacional de Justiça. O Mutirão acontecerá de 6 a 12 de novembro, das às 8h às 12h, no Centro Cultural Mauro Cunha.

Dia 7 de novembro, às 10h, acontecerá a inauguração da Casa do Empreendedor, localizada na esquina da Avenida Pará com a Rua 4.

Já no dia 9 de novembro, a partir das 15h, haverá a entrega do complemento das obras de asfaltamento de ruas, construção de calçadas, drenagem e sinalização nos bairros: Vale do Sol; Alto da Boa Vista; Jardim dos Buritis; Medeiros e Jardim das Bandeiras (Parte Industrial). E também o rebaixamento da energia e iluminação pública do Park Filó Moreira.

E no dia 10, sexta-feira, acontecerá o lançamento da Rota Gastronômica, ás 17h horas no Auditório Sesc.

No sábado, dia 11, a partir das 10h, acontecerá a entrega da revitalização da Praça da Bíblia, entre os setores Eldorado e Sol Nascente.

A inauguração da parte oeste da Via da Integração Governador Siqueira Campos está prevista para o dia 14 de novembro, sendo os primeiros 3 quilômetros de asfalto usinado, drenagem, com pista de caminhada, ciclovia, iluminação em Led e sinalização de trânsito.

Também estão previstos eventos culturais e shows musicais nos dias 13 e 14 de novembro.