O Consórcio Conectar oficializou nesta segunda-feira,20, o pedido para que o Ministério da Saúde (MS) reveja a medida que suspende a vacinação do público entre 12 e 17 anos. Divulgada na última semana, a normativa vai na contramão dos protocolos implementados em outros países e contraria evidências científicas já divulgadas quanto à segurança e efetividade da imunização de jovens e adolescentes.

O pedido de revisão da normativa é fruto de reunião da diretoria do Conectar, mobilização inédita liderada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que congrega 2.500 municípios de todo o País.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, reforçou seu compromisso com a vida e reiterou a importância da ciência. “Não é justa a confusão, aflição e insegurança gerada nas pessoas. Em Palmas, se tivermos doses, continuaremos com as vacinas em jovens sem comorbidade”, destacou a prefeita, que também é presidente de Relações Institucionais da FNP.

“Entendemos que é urgente a reversão desta diretriz, que prejudica o planejamento das cidades e a operacionalização da vacinação. Temos convicção de que há doses suficientes já contratadas para o atendimento eficiente a este público, que está exposto com o retorno das atividades escolares presenciais e precisa ser protegido”, explicou Gean Loureiro, prefeito de Florianópolis (SC) e presidente do Conectar.

“Os municípios precisam de diretrizes e protocolos claros. Ruídos como este geram prejuízos graves na comunicação com a população sobre a segurança das vacinas em um momento em que menos de 40% da população recebeu as duas doses. Os jovens e adolescentes são um público importante para conseguirmos atingir a cobertura vacinal que nos permitirá vencer a pandemia”, complementou o prefeito de Ribeirão Preto (SP) e vice-presidente do Consórcio Conectar para a região sudeste, Duarte Nogueira.

O encontro contou com a presença da epidemiologista Carla Domingues, consultora do Consórcio e da FNP, e representantes de 13 cidades, entre eles os prefeitos Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto (SP); Edmilson Rodrigues, de Belém (PA); Jairo Jorge, de Canoas (RS); as prefeitas Cinthia Ribeiro; e Francineti Carvalho, de Abaetetuba (PA); além do embaixador Fernando Mello Barreto, representando a cidade de São Paulo. Participaram da reunião, além do próprio Loureiro, membros dos gabinetes das Prefeituras de Guarulhos (SP), Salvador (BA), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

Sobre o Consórcio Conectar

Liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, o Consórcio Conectar é uma mobilização inédita que atua para salvar vidas e propor soluções ágeis para os problemas que impactam as redes de atenção à saúde. Congrega mais de 2.500 cidades de todo o País e representa os interesses de mais de 150 milhões de brasileiros.

Com a constituição oficial de autarquia, consolidou-se como o maior consórcio público de saúde do país. Está fundamentado na Lei nº. 11.107/2005 e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em 23 de fevereiro de 2021, que autoriza a aquisição de imunizantes contra a Covid-19 por estados e municípios.