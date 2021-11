por Wesley Silas

Em meio ao ressurgimento da pandemia na Europa, muitos brasileiros que moram no Velho Mundo aproveitam para fugir do inverno e retornar no período de carnaval. Temendo uma nova onda carnavais o tradicional carnaval de Salvador, Recife, Olinda e Fortaleza estão indefinidos e apenas as cidades de Rio de Janeiro e Florianópolis mantêm calendário do carnaval por considerar segurança sanitária para realização da festa prevista para acontecer entre os dias 19 de fevereiro a 6 de março de 2022.

No Tocantins representantes das cidades com maior tradição no carnaval, como Gurupi, Dianópolis e Araguaína, assim como o Carnaval da Fé em Palmas, afirmaram ao Portal Atitude que também estão temerosos na realização da festa do Momo.

Em Dianópolis a assessoria de comunicação da Prefeitura informou ainda não definiu se irá realizar o carnaval. “Apesar de ser uma tradição do nosso município ainda há uma grande preocupação com relação à Covid-19 e o prefeito não quer colocar a comunidade em situação de risco de contaminação”, disse.

Já a assessoria de comunicação da Prefeitura de Palmas, considerou que o Carnaval está longe e haverá tempo para uma análise mais criteriosa. “A Prefeitura está observando o cenário epidemiológico para a sua tomada de decisão”, disse.

Na segunda maior cidade do Tocantins, Araguaína, a Prefeitura não respondeu à reportagem, mas segundo fontes é dado como “quase certo” que não haverá carnaval na Capital do Econômica do Tocantins.

Gurupi é considerada no calendário de turismo do Tocantins como a cidade que mais atrai foliões durante o Carnaval. Enquanto blocos fazem propaganda de venda de abadás, a prefeitura e entidades como CDL e ACIG debatem sobre a realização ou não da festa. Para isso, a Prefeitura irá fazer uma consulta pública por meio do aplicativo Colab, enquanto a ACIG buscar ouvir a opinião dos empresários por meio de formulário do Google.

O Portal Atitude procurou posicionamento da ATM – Associação Tocantinense dos Municípios, mas até o fechamento da matéria não teve retorno da assessoria de comunicação.