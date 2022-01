por Redação

A grande maioria dos prefeitos participou de forma presencial da reunião, que ocorreu na sede da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas, enquanto outros estiverem presentes em sala virtual criada para o encontro. A reunião foi encabeçada pelo prefeito de Talismã, Diogo Borges, que explicou as motivações que levaram a união dos esforços entre os gestores.

“Estamos vivendo um período de extensas e fortes chuvas que impactam diretamente a qualidade da infraestrutura de ruas e avenidas, além de prejudicarem as estradas vicinais por onde passa o transporte escolar e as produções agrícolas locais. A demanda é grande e cara e somente de mãos dadas conseguiremos ter condições favoráveis de corrigir esses problemas de forma colaborativa, efetiva e rápida”, disse o prefeito, que também preside a ATM.

Praticamente de forma unanime os prefeitos presentes na região apoiaram a ideia apresentada e se mostraram dispostos a firmarem o Acordo de Cooperação Técnica, que deverá ser elaborado pela Assessoria Jurídica da ATM. A expectativa, segundo o presidente da entidade municipalista, é que o Acordo seja assinado ainda neste mês de janeiro, em Gurupi.

Participaram

Participaram de forma presencial os prefeitos Bartolomeu Moura (Palmeirópolis), Cezinha (Peixe), Diogo Borges (Talismã), Divino Morais (Sucupira), Edmar da Construção (São Salvador do TO), Elvis Guimarães (Aliança do Tocantins), Flávia do Leitoa (Crixás do Tocantins), Jakeline (Figueirópolis), Jr. Marajó (Cariri do TO), Luciene Araújo (Jaú do Tocantins) e Valdení Carvalho (Dueré)

Participaram de forma online os prefeitos Heno Rodrigues (Formoso do Araguaia), Jarbas Ribeiro (Araguaçu), Josi Nunes (Gurupi), Radilson (Sandolândia) e Olímpio Arraes (São Valério do Tocantins).