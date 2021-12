por Wesley Silas

Conforme apurou o Portal Atitude, o aumento na base do imposto (ITBI), em alguns casos, o aumento chegou, aproximadamente, 150%. Na votação para aprovação do PL de autoria do Poder Executivo votaram a favor os vereadores Manoel, Marsuleide, Renato e Tete da Cerâmica. Votaram contra os vereadores professor Neto, Luzimar e Josnei Pereira, o vereador Jesse, que seria o voto de minerva, não compareceu à Sessão. Já o presidente da Câmara, vereador Índio, apesar de ser contra o PL, não votou por não ter havido empate.

Segundo um dos vereadores que votou contra o PL, a aprovação acontece no ano em que a Prefeitura de Peixe bate recorde em arrecadação. “No dia 14 de outubro de 2021 a prefeitura de Peixe atingiu a arrecadação dos 12 meses de 2020. Agora, a arrecadação de outubro até dezembro vai além da previsão orçamentária para 2021. Há algumas semanas a Prefeitura recebeu, apenas em um ITBI, o valor de R$ 1 milhão. Tem que levar em consideração a diminuição de despesas com as escolas devido a pandemia e a despesa da saúde diminuiu porque o hospital não desenvolve as mesmas atividades que eram desenvolvidas antes”, disse o vereador.