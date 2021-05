Share on Twitter

Por Gláucia Mendes

Durante o evento, o prefeito Dr. Kasarin lembrou que ainda no início da gestão, em 28 de janeiro, ele e o deputado Eduardo do Dertins, enviaram um documento para a direção da Faculdade, pedindo o polo e a implantação de vários cursos, entre eles, o de Medicina. “Sabemos que essa universidade possibilitará o acesso de muitas pessoas ao ensino superior, além de gerar emprego e renda e estamos empenhados em buscar sempre o melhor para Colinas e região”, disse prefeito.

A Faculdade UNIRG é uma instituição pública, que cobra um valor de mensalidade bem mais acessível que as demais, permitido pela constituição de 1988.

O deputado estadual, Eduardo do Dertins disse que, uma faculdade é fábrica de saberes. “Fico emocionado quando falo da UNIRG, porque é um polo que proporciona cursos acessíveis. É um sonho concretizar aqui em Colinas e que as pessoas possam colher os frutos do que estamos plantando agora”, disse.

O deputado federal, Carlos Gaguim acrescentou que irá disponibilizar verbas. “Vamos colocar recursos para o prédio, assim que a parte técnica ficar pronta”, garantiu.

“Desde de que assumiu o prefeito Dr Kasarin e o deputado Eduardo do Dertins entraram em contato, solicitando a expansão. Essa união de forças é importante, um engenheiro vai avaliar a estrutura física, para ver a viabilidade e o nosso grande objetivo é que seja concretizado”, disse a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

Participaram também o presidente da Fundação UNIRG, Thiago Miranda, Reitora, Drª Sara Falcão, Presidente da Câmara, Leandro Coutinho, vereadores, Washington Aires, Genival Dourado, Ricardo Parente.