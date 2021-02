O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, realizou a primeira convocação de aprovados no concurso público do Quadro Geral. São 280 profissionais que atuarão nas secretarias da Saúde e Educação. Os nomes estão na Portaria 497/21, publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, 5, e que ficou disponível nesta terça-feira, 9.

da redação

“Tinha conversado com os vereadores no começo de janeiro e naquele momento solicitei a toda minha base que aguardasse o mês de fevereiro para que começássemos a convocação. Sabemos que existe uma espera por todos os aprovados e respeitamos isso. Primeiro convocamos os professores para um ano letivo mais tranquilo e profissionais da saúde. Os demais nós vamos realizar o chamamento no decorrer do tempo”, afirmou o prefeito.

Entre os 280 futuros servidores estão 44 médicos, 200 professores da zona urbana, 10 professores da zona rural, 20 professores de educação física, dois fiscais sanitários e quatro professores com proeficiência em libras.

Agilidade na Saúde

Wagner ainda explicou que a abertura do chamamento para contratação de 46 médicos, pelo período de um ano será imediata e poderá ser estendida por mais um, é devido a urgência desses profissionais. “O processo de contratação dos aprovados pode durar até 60 dias e nós precisamos atender à população, não podemos esperar e por isso abrimos o chamamento”.

Inclusão social

A Prefeitura de Araguaína disponibilizou vaga para deficientes em todos os cargos do Quadro Geral e quatro aprovados foram convocados. “Nós seguimos os seguiu o Decreto Federal 3298/99, que dedica 5% das vagas para esses casos. Em alguns cargos, ao aplicar o percentual não alcançávamos 0,5 vaga, no entanto, resolvemos dedicar pelo menos uma vaga a todos os cargos”, explicou a secretaria da Administração, Rejane Mourão.

Apresentação

Os convocados têm 30 dias para se apresentar na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua 25 de Dezembro, 523, Centro, das 8h às 12 horas e das 14h às 18 horas, com documentos e habilitações exigidas para tomar posse em seus respectivos cargos, bem como para se submeter à perícia médica. O não comparecimento no prazo implicará em desistência.

Para assumir o cargo é exigida a apresentação de documentos, como carteira de trabalho e título de eleitor acompanhado da certidão de quitação eleitoral, e também exames, como oftalmológico e audiometria. As listas completas podem ser encontradas na portaria de convocação, no site da Prefeitura de Araguaína. O acesso rápido pode ser feito pelo link https://bit.ly/3jwantM

Concurso

O resultado definitivo da prova objetiva foi divulgado em maio de 2020. Já as provas foram realizadas em março para mais de 32 mil candidatos inscritos. Ao todo, foram oferecidas 581 vagas com salários de até R$ 4,1 mil. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por mais dois, para que os aprovados sejam convocados para a posse nos cargos.