Por Redação

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhada do deputado federal Carlos Gaguim, se reuniu com técnicos da Petrobras nesta quarta-feira, 23, em Brasília. Na ocasião, solicitou para o município duas áreas que pertencem a estatal para a realização de futuras obras públicas na cidade.

O objetivo, de acordo com a prefeita Josi Nunes, é construir uma nova rodoviária em alguma das áreas solicitadas, que estão localizadas na Avenida Goiás e no bairro Waldir Lins às margens da BR-153, ambas na saída Sul de Gurupi. Nas duas áreas funcionavam dois postos de combustível que estão desativados há muitos anos e a gestora acredita que pode conseguir viabilizar a entrega dos terrenos para o município.

“São duas áreas com localizações estratégicas para que possamos construir uma nova rodoviária para o município, próximas a BR-153. Identificamos que elas pertencem à Petrobras e então viemos junto com o deputado federal Carlos Gaguim solicitar as áreas para a realização de obras importantes para nossa cidade”, comentou a prefeita.