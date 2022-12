Share on Twitter

A Lei foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 26 (clique aqui). O documento descreve os conceitos, princípios, diretrizes e os mecanismos que compõem a Governança Pública no âmbito da gestão municipal.

“O nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas de forma sustentável, com participação social e transparência. Para isso é necessário ter uma gestão eficiente, eficaz e efetiva e os mecanismos de Governança auxiliam a organizar a gestão. Desejamos uma transformação de processos, de comportamentos, de atitudes e uma transformação na cultura organizacional visando ter resultados efetivos que possam melhorar cada vez mais a nossa cidade”, explicou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

A Governança Pública compreende mecanismos importantes como liderança, estratégia e controle que contribuem para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, sempre visando a execução de políticas públicas que apresentem resultados com padrões de eficiência, segundo definição do Tribunal de Contas da União.

A implantação da Governança objetiva o desenvolvimento de boas práticas a fim de que os objetivos traçados pela Administração Pública sejam alcançados com a melhor relação de custo e de benefício para que, ao final, a sociedade seja beneficiada com a prestação de serviços públicos de qualidade e de excelência, aprimorando a transparência e a aproximação com a sociedade.

No site da Prefeitura de Gurupi você encontra mais detalhes sobre a Governança Pública (clique aqui).