Com muita alegria, fantasias e conscientização a Prefeitura de Gurupi deu o start inicial do Carnaval 2023! O tradicional Bloco da Saúde abriu a festa percorrendo as principais ruas e avenidas da cidade. A prefeita Josi Nunes se reuniu com os servidores municipais e com o Rei Momo e a Rainha do Carnaval, para participar do bloco e fazer o convite à comunidade, para que todos venham participar da folia.

“Foi uma alegria imensa fazer este convite com tanta animação, colocando já nosso bloco na avenida! Agradeço aos servidores que fizeram questão de participar e trazer estas mensagens bonitas para um Carnaval seguro e com saúde. Agradeço também a comunidade que saiu nas portas das lojas para nos ver e cumprimentar! É esta alegria que eu quero ver nos próximos dias desta festa! Investimos numa estrutura que está linda e vai trazer muita comodidade e segurança para quem vier curtir a folia. Então, venham, dancem, pulem, tragam suas famílias porque o Carnaval de Gurupi faz jus ao nome que recebeu de Melhor Carnaval do Norte do País”, frisou a prefeita Josi Nunes.

Outro objetivo da turma foi trazer recados importantes para um carnaval com saúde. Para isso, o grupo trouxe inovações, com um desfile criativo e cheio de animação. Temas que estão diretamente ligados aos cuidados que os foliões precisam ter durante a festa foram expostos.

“Nós falamos sobre empoderamento feminino, sobre a importância do SUS, a importância da prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs),distribuímos preservativos e ainda aproveitamos a festa que virou a avenida Goiás! Tivemos também a participação da secretaria de ação social que trouxe ainda mais animação para o bloco. Foi mais uma vez um belo desfile que elaboramos com muito carinho para Gurupi”, disse Sinvaldo Moraes, secretário Municipal de Saúde que liderou o Bloco da Saúde.

O repertório com marchinhas de Carnaval e muito axé fez com que quem estivesse na avenida, não resistisse em dar uma olhada e alguns resolveram até acompanhar o trio da Banda Mistura Nativa que conduziu o desfile!

“Eu achei lindo o desfile! Tudo lindo! Eu adorei! Passou na avenida bem no final do meu expediente e eu resolvi acompanhar! Um convite desde já fez eu querer correr para a avenida. O Carnaval de Gurupi está com uma estrutura linda e bem convidativa, eu tô muito animada para folia este ano”, afirmou a enfermeira Lúcia Barros.