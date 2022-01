No momento em que Gurupi registrou novos 184 casos da Covid-19 e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) faz campanha para os gurupienses concluam o ciclo vacinal contra a Covid-19, a prefeita Josi Nunes e sua equipe de gabinete anunciou que ela e sua equipe de gabinete confirmaram positivo para a Covid-19.

Segundo a prefeita, todo seu gabinete se contaminou pela Covid-19. “O meu Gabinente ficará sem atendimento presencial por 7 dias. Todos testaram positivo para covid. Eu, Paloma, Dani, Maurinho, Paulinha e o Paulo Henrique”, disse a prefeita ao Portal Atitude.

Boletim epidemiológico

Na sexta-feira, 14, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) informou que foram registrados 184 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo 98 homens, com idades entre 10 e 82 anos, e 86 mulheres, entre 11 e 77 anos.

Exames

Na Unimed, 04 homens, com idades entre 35 e 92 anos, e 02 mulheres, de 27 e 86 anos, realizaram os exames swab.

Na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, 17 homens, com idades entre 01 e 41 anos, e 14 mulheres, entre 03 e 93 anos, realizaram os exames swab.

No Centro de Triagem uma mulher, de 17 anos, realizou o exame swab, que ainda aguarda resultado.

Sendo assim, Gurupi contabilizou 45.002 casos descartados; 157 suspeitos; 16.164 casos confirmados, destes 15.477 estão recuperados, casos ativos com risco de transmissão somam 405 e 283 pessoas faleceram.

Internações

Na UPA recebem cuidados médicos com suspeita da doença, 01 homem, de 91 anos, e 03 mulheres, de 57, 74 e 93 anos. Confirmada com a doença, uma mulher de 83 anos recebe cuidados médicos.

No Hospital Santa Catarina está internado um homem de 84 anos após testar positivo para Covid-19.

A taxa de ocupação do Hospital Regional de Gurupi pode ser acompanhada no site do Integra, da Secretaria Estadual de Saúde (clique aqui) que aponta ocupação de 80% (9/10) dos leitos de UTI/Covid do Hospital Regional de Gurupi.

Vacinômetro

A coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que, até às 14 horas desta sexta-feira, foram aplicadas 116.400 doses da vacina contra a Covid-19.