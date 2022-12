Por Redação

A Prefeita lembra que 2022 foi um ano de intensas buscas por recursos e parcerias para a realização de grandes obras para o futuro de Gurupi. Mas reiterou que já foram dados passos importantes com o início de obras que vão mudar a realidade da cidade, como por exemplo, a construção da Estação Cidadania, que será o maior complexo esportivo, social e cultural da região Norte do Brasil, e a Via de Integração Leste-Oeste, que já foi iniciada e será um grande avanço na mobilidade urbana de Gurupi.

“Foi um ano repleto de desafios, que enfrentamos com coragem e atitude. Foi um período de diálogo, planejamento e busca por recursos e parcerias. Mesmo assim, já iniciamos grandes obras como recapeamento em CBUQ, asfalto de melhor qualidade e durabilidade, e também de drenagem, obra que não fica visível após ser concluída, mas que é vital para a manutenção das nossas vias e para a saúde pública. Iniciamos também a via da integração e a estação da cidadania, que marcam a mudança no perfil dos investimentos públicos em nossa cidade”, afirmou a Prefeita.

Valorização dos Servidores

O funcionalismo público também foi um dos focos da gestão em 2022, com políticas públicas de valorização e garantia dos direitos dos servidores. Entre as principais medidas, esteve a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) da educação, saúde e quadro geral.

“Foi um período de cumprir compromissos e reconhecer o esforço e dedicação dos nossos servidores públicos. Implementamos os planos de cargos, carreiras e remunerações da educação, saúde e quadro geral, resgantando um direito aguardado por muitos anos. E os resultados já começam a aparecer com o salto na nota do IDEB, em que Gurupi avançou 18 posições e está entre os 7 primeiros municípios do estado”, disse.

Desenvolvimento Econômico

Outra área de destaque em 2022 lembrada pela Prefeita é o Desenvolvimento Econômico, onde a gestão intensificou as políticas de apoio aos empreendedores e com isso, a cidade tem colhido grandes frutos como a chegada de novas empresas, a lotação do Parque Agroindustrial (PAIG), e o salto na geração de empregos. Gurupi soma mais de 1.700 novos postos de trabalho com carteira assinada de janeiro até outubro de 2022, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sendo destaque no Estado.

“Estamos vivendo um momento importante do nosso desenvolvimento econômico, onde empresas de Gurupi e também de fora, tem acreditado na nossa política de incentivos e nossa cidade tem recebido a cada dia, novos investimentos privados. Tanto que Gurupi vem batendo recorde na geração de empregos”, relatou a Prefeita.

2023 promissor

Para o próximo ano, a Prefeita Josi Nunes projeta um futuro animador, com a realização de obras e projetos em diversas áreas como Infraestrutura, Saúde, Educação, Assistência Social, entre outras, que vão melhorar a qualidade de vida da população gurupiense. A gestora afirmou que a cidade vai viver um dos momentos mais importantes de sua história.

“Em 2023 vamos trabalhar ainda mais e continuar investindo na melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Vamos melhorar a estrutura das nossas Unidades de Saúde, além de reformar e ampliar a nossa Políclinica e a Clínica da Mulher. Da mesma forma com as nossas escolas, que já estão passando por melhorias e vamos seguir com esse trabalho no próximo ano. Em breve, vamos iniciar o recapeamento de outras vias importantes, para melhorar as condições de trafegabilidade e revitalizar nossa malha viária. E vamos ter de volta o transporte público em Gurupi”, citou.

A Prefeita acrescentou ainda que melhorias pontuais no embelezamento, acessibilidade e segurança da cidade também serão realizadas. “Já está planejada a construção de novas praças, investimentos em melhorias da iluminação pública, além de sinalização horizontal e vertical nas ruas e avenidas da nossa cidade. Tudo para deixar Gurupi mais segura, com acessibilidade e mais bonita”, destacou.

Qualificação profissional

E para acompanhar o crescimento econômico da cidade, a população precisa estar preparada para ofertar mão de obra qualificada. Pensando nisto, a Prefeita já planejou para 2023 um grande projeto de capacitação profissional.

“Precisamos aproveitar essas oportunidades e vamos iniciar um projeto de qualificação de mão de obra em todas as regiões da cidade, para que os empregos gerados em Gurupi, fiquem com as pessoas de Gurupi, e assim valorizamos a nossa gente e mostramos a nossa força”, enfatizou.

Assistência

O cuidado com as pessoas tem sido a grande marca da gestão. E para 2023, também terão avanços na área de assistência às famílias que mais necessitam, com foco na segurança alimentar. Um cartão exclusivo para compra de alimentos no comércio local será lançado no município para atender famílias socialmente vulneráveis.

“Para as pessoas que mais precisam, vamos lançar um programa social de distribuição de renda. Um cartão social, que será utilizado exclusivamente para comprar alimentos. Esse programa vai garantir segurança alimentar para famílias que mais necessitam dessa assistência. E irá fomentar o comércio local, pois só poderá ser utilizado em Gurupi”, explicou.