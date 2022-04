por Redação

Gurupi foi contemplada com nove freezers e um aparelho de ar condicionado, que auxiliarão no armazenamento dos produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), garantindo assim mais qualidade na distribuição dos alimentos que vão chegar nas escolas, creches, centros de referência em assistência social (CRAS) e entidades filantrópicas. O objetivo é garantir a segurança alimentar de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para a prefeita Josi Nunes, essa parceria entre o município e o governo estadual é fundamental para beneficiar os pequenos produtores e as pessoas que consomem os alimentos. “Nosso objetivo é promover políticas públicas que garantam o alimento na mesa das pessoas mais vulneráveis. Para isso temos que fazer toda uma cadeia de trabalho, com vários parceiros. É uma união de forças para garantir a qualidade dos produtos que vão chegar na mesa das pessoas mais vulneráveis, além de fomentar a produção e comercialização dos agricultores familiares”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, ressalta que os equipamentos vão beneficiar. “Isso vai beneficiar duas pontas, a primeira são as famílias em condição de insegurança alimentar, que precisam de amparo do PAA, a segunda são as famílias dos pequenos produtores que, amparados pela Lei da Agricultura Familiar, tem o direito a vender no mínimo 30% do que é consumido pelo programa. Isso fortalece a cadeia por completo”, comentou.

A execução do programa em Gurupi envolve, além da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, as secretarias do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, e de Educação. A Prefeitura também conta com parceiros como o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, e o programa Mesa Brasil.

“Sempre falo que o PAA é uma das melhores políticas públicas que já vi. É muito gratificante adquirir esses produtos do pequeno produtor, que muitas vezes estão em vulnerabilidade e sem condições de comercializar seus produtos em outro local. O PAA veio para atender essa demanda onde a gente adquire esse produto e passa para as entidades cadastradas. Então quanto mais equipamentos, melhor será a execução”, relatou o supervisor regional do Ruraltins, Francismar Gama.

A presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Gurupi e supervisora do Mesa Brasil, Tatiane Mello Barreto, também esteve presente na entrega dos equipamentos. “Estamos muito felizes. Pois esses equipamentos vêm para fortalecer as ações nessa área de segurança alimentar, que a gente luta muito para as pessoas terem o alimento na mesa, que é a dignidade da pessoa. É a realização de um sonho receber equipamentos para trabalhar com mais qualidade com todos os alimentos. Vão agregar muito nesse trabalho”, afirmou.