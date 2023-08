Por Wesley Silas

Segundo ela na visita que aconteceu na tarde deste domingo, 20, e, segundo a prefeita o estado de saúde da sua mãe continua crítica.

“Nós não temos ainda nenhum dado novo que acrescente a situação desde que ela chegou aqui. Vamos continuar acompanhando e orando e a situação é crítica e ela pode ter um agravamento a qualquer momento, mas ela está resistindo. Até o próprio médico tem surpreendido com a resistência de Dolores Nunes. Eles acham incrível como ela ainda continua resistindo. Vamos continuar orando para que a minha mãe possa se recuperar e estar conosco novamente”, disse a prefeita.

Decorrente a problemas na saúde em que ela teve iniciar tratamento de hemodiálise, Dolores Nunes foi internada com baixa saturação e com problema cardíaco em um hospital particular de Gurupi no dia 13 de agosto quando foi constatado que ela estava com Covid-19.