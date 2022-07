Por Redação

A Prefeita Josi Nunes participou do encerramento dos trabalhos da 5° Turma do Programa de Mentoria para Prefeitos, da Rede Governança Brasil (RGB). O evento foi realizado nesta terça-feira, 12, e contou com a participação de representantes das cidades de Gurupi (TO), Santa Rita do Tocantins (TO), Três de Maio (RS), Natalândia (MG) e Vitória das Missões (RS).

O encontro, que foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da RGB, também contou com a participação do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e embaixador da RGB, Augusto Nardes, que parabenizou as prefeituras. A vice-presidente do Conselho de Administração da RGB e coordenadora do programa, Cristiane Nardes, e as mentoras do programa Luana Lourenço e Viviane Obadowiski, também fizeram parte do evento.

Cada prefeitura apresentou suas percepções, evolução e o que está sendo feito dentro dos mecanismos de liderança, estratégia e controle para alcançar resultados. A cada exposição, o ministro do TCU realizou suas considerações juntamente com as mentoras e coordenadoras do programa.

Em um vídeo, a Prefeita Josi Nunes apresentou a cidade e suas potencialidades e falou ainda sobre a importância do Programa de Mentoria.

“O processo de mentoria nos proporcionou um novo olhar. O trabalho nos fez refletir sobre nossos processos e ações, sobre as pessoas e, acima de tudo, sobre qual legado queremos deixar para a sociedade gurupiense. Foi possível a construção do plano de ação para determinar o direcionamento dos objetivos da gestão na implantação da governança pública no município”, frisou a Prefeita de Gurupi.

Josi Nunes destacou também os principais objetivos do município com a implementação da Governança Pública Municipal.

“Estamos na fase de institucionalização legal da política municipal de Governança Pública. Com este trabalho buscamos o aperfeiçoamento da gestão de pessoas para condução da Governança Pública nas atividades e processos de gestão com aplicação do programa específico de integridade e gestão de riscos”, finalizou.

São membros da rede de Governança Pública de Gurupi a Prefeita Josi Nunes; o secretário Municipal de Juventude e Esportes, José Carlos Bessa; a presidente do Instituto de Previdência Social de Gurupi (Gurupi Prev), Kárita Carneiro; a Controladora Geral do Município, Vilma Alves; a secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Saky; o secretário Municipal de Saúde, Sinvaldo Moraes; além dos servidores públicos municipais Diego Rocha e Maria José Leite.

A 5°Turma de Mentoria para Prefeitos receberá o certificado de conclusão do programa, que durou cerca de 06 meses.

Mentoria

A mentoria é um processo de aceleração de carreira conduzido por um profissional mais experiente na área de atuação. Essa técnica de aprendizado está em ascensão no setor privado e vem também trazendo bons resultados no setor público, fomentando o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais.

Formado por membros da RGB e do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance (IGCP), a mentoria tem como objetivo capacitar os gestores públicos em questões relativas à governança, utilizando o Guia do Programa de Mentoria para os municípios brasileiros, inspirada na obra “Teoria U: como liderar na percepção e realização do futuro emergente”, de C. Otto Scharmer.